Italia News

Dove vedere gli ottavi di Coppa Italia tv streaming " Per gli ottavi di finale, la tv di Cologno Monzese ha diviso le sfide tra5 e Italia 1. Ecco lacompleta per il turno che ...La Lega di Serie A ha reso nota latelevisiva degli ottavi di finale della Coppa Italia . Il calendario 10 gennaio 2023 ore 21: Inter - Parma (5). 11 gennaio 2023 ore 21: Milan - Torino (5). 12 gennaio 2023 ... Programmi tv oggi giovedì 5 gennaio 2023. Programmi e film in prima serata Stasera in TV Avete notato delle anomalie rispetto alla messa in onda dei programmi televisivi Motivo: lo switch off verso il nuovo digitale terrestre.Il cambiamento riguarda tutti i partner, che hanno tempo fino al 30 giugno per qualificarsi ai tre nuovi livelli Silver, Gold e Platinum Il cambiamento riguarda tutti i partner, che hanno tempo fino a ...