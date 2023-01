Probiotici e prebiotici | cosa sono veramente e a cosa servono?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Se fino a qualche anno fa termini come “”, “” e “postbiotici”, ma anche microbioma, erano concetti sconosciuti e innovativi, oggi lomeno. L’utilizzo infatti di batteri “buoni” per la salute è un dato di fatto, tanto da essere assunti grazie a integratori alimentari che aiutano a mantenere alto il loro livello nell’organismo, sopratutto per la perfetta funzione dell’intestino. Ma non solo. Ie iinfattidiventati anche ingredienti per la pelle, protagonisti di una cosmesi più specifica, quasi su misura, proprio perché agisce su questi microrganismi che formano il microbioma. ...