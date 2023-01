Probabili formazioni Fiorentina-Sassuolo | diciassettesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. La formazione viola di Vincenzo Italiano, dopo il ritorno in campo contro il Monza, si trova davanti un’altra sfida molto complicata, che potrebbe dare importanti indicazioni anche in vista della ripresa della Conference League. I neroverdi guidati da Alessio Dionisi, dal loro canto, hanno bisogno di fare punti e rialzare la testa, in modo tale da abbandonare una posizione di classifica che non rispecchia il valore della squadra. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di sabato 7 gennaio e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, ecco le possibili scelte dei due allenatori. Le...