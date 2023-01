Principe Harry svela dettagli molto privati sulla sua prima volta

(Di venerdì 6 gennaio 2023)spesso i personaggi celebri annunciano i loro libri promettendo rivelazioni choc, confessioni sconvolgenti einimmaginabililoro vita privata e poi nelle librerie arriva solo fuffa avin una copertina accattivante. Questo però non è il caso delche con Spare ha davvero fatto delle rivelazioni succosefamiglia reale esua vita privata. Il Duca di Sussex ha parlato di una presunta aggressione di William, della sua verità sul costume nazista e anche di Re Carlo, che avrebbe messo in dubbio – scherzosamente – la sua paternità, tirando in ballo le voci secondo le quali il vero padre sarebbe James Hewitt. Non solo accuse e dichiarazioni sui suoi familiari, il...

Corriere della Sera

Ancora indiscrezioni direttamente dal libro autobiografico del, "Spare. Il Minore", edito in Italia da Mondadori e sugli scaffali di tutte le librerie del mondo dal prossimo 10 gennaio. Dopo il racconto di un presunto litigio sfociato in rissa tra ...spare l autobiografia del- Dilagano in apertura di tutti i media britannici le imbarazzanti anticipazioni di 'Spare', attesissima autobiografia delin uscita il 10 gennaio, nelle quali il duca di ... Il principe Harry: «William mi ha aggredito per via di Meghan» | La nuova rivelazione nel libro Spare