Prima pagina Tuttosport | “Chiesa e Di Maria | ci siamo anche noi”

Fiorentina.it

La vicedirettrice della Stampa , Annalisa Cuzzocrea , ad esempio li difenisce in'ecoguerrieri che lo Stato vuole in carcere', attirandosi molto sfottò in Rete. Tra i minimizzatori c'è ...La Juventus accorcia il distacco in classifica e adesso crede allo scudetto: "Ci siamo anche noi", apre inTuttosport riferendosi al recupero in pianta stabile nell'undici di Allegri di ... Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica gran parte della prima pagina al Milan che, in virtù dei risultati maturati nel turno del 4 gennaio, si è riportato a ...L'edizione di oggi di Tuttosport parla di Milan in prima pagina, in taglio laterale, e soprattutto propone un focus su Lorenzo Colombo, attaccante di priprietà rossonera che ...