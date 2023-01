Prima cosa da regalarsi quest' anno | trovata!

Leggi su amica

(Di venerdì 6 gennaio 2023) courtesy Womanizer Tutte ne parlano, tutte lo vogliono. Assomiglia a un termometro auricolare e ha un elegante guscio dai colori pop. Il suo nome? Womanizer, che in inglese potremmo tradurre come “donnaiolo”, “casanova”. Nomen omen, in effetti. La sua missione? Spiegato senza mezzi termini: far venire il tuo clitoride senza toccarlo, o quasi. Secondo la testimonianza celebre della cantante Lily Allen, che ne è diventata il volto, più che un sex toy per donna, «sembra un termometro in grado di alzare la temperatura e di far arrivare all’orgasmo nel 99% dei casi». Per alcune in meno di un minuto e più volte di seguito. Addirittura? Ebbene sì, se Womanizer è diventato un vero e proprio “caso” un motivo reale c’è. E indagare è il minimo. courtesy Womanizer I sex toys per donna di cui tutti parlano Partiamo dalle cose pratiche. In realtà, basta guardare bene Womanizer per capire ...