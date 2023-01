Previsioni meteo | weekend dell' Epifania con pioggia | vento e neve

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo il dominio'Anticiclone africano, il veloce Ciclone Irlandese porterà un deciso ribaltone a partire dalle regioni settentrionali e via via verso il centro e il sud

Meteo Giornale

Ma la data del ribaltonesarà domenica 8 gennaio quando arriveranno anche forti venti da Sud - Ovest, nevicate abbondanti sulle Alpi e piogge diffuse: in particolare si prevedono piogge sin dal ...Secondo lemetereologiche di Arpa Piemonte, tempo stabile atteso per il pomeriggio odierno, con nebbie diffuse e localmente persistenti sulle aree di pianura, mentre prevalgono condizioni soleggiate ... METEO: la più grande ondata di freddo degli ultimi 50 anni! Prime nevicate e… il grande annuncio! Meteo Torino - Tempo stabile e asciutto, con nuvolosità compatta in transito sul capoluogo piemontese e calo termico: ecco le previsioni ...Meteo Milano - Maltempo torna a mettere nel mirino l'Italia e il capoluogo lombardo, con piogge in arrivo: ecco le previsioni ...