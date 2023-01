Presidenzialismo e autonomia | rischio di miscela esplosiva Scrive De Tomaso

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non sarà una passeggiata, nel centrodestra, lo scambio tra le due bandierine identitarie:(must di Fratelli d’Italia) eregionale differenziata (obiettivo della Lega). Non è da escludere che il baratto dia la stura a uno scontro che, alla fine, blocchi i due progetti, non foss’altro perché le due materie (assetto dello stato centrale e ridefinizione dei poteri periferici) sono così incandescenti da poter provocare più ustioni di un Capodanno di bombe. Ma le perplessità sulle due riforme non derivano solo da valutazioni, diciamo, di opportunità politica. A non convincere è innanzitutto il merito delle proposte. Soffermiamoci sul. Il grande pensatore liberale francese Raymond Aron (1905-1983), che pure non era un bolscevico né era un tifoso della democrazia assembleare, nutriva più di un dubbio ...