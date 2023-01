Premier League | giornata 19 | il Man City si riavvicina

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il Manchestervince il big match in casa del Chelsea e accorcia sull’Arsenal fermato in casa dal Newcastle. Continua a vincere il Manchester United e ritrova il sorriso il Tottenham mentre cade rovinosamente il Liverpool. Di seguito l’analisi della19 di19: Arsenal-Newcastle 0-0, Chelsea-Man.0-1 L’Arsenal non riesce ad abbattere il muro difensivo del Newcastle che con grande organizzazione e attenzione concede pochissimo ai Gunners tenendo lo 0-0. Una sola grande occasione per la squadra di Arteta capitata a Nketiah sulla quale Pope si è fatto trovare pronto. Si riporta a meno cinque dalla vetta il Manchester. Izens soffrono le iniziative del ...