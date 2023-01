Preliminari Coppa Davis | in campo Zverev | Ruud e Thiem | tutti i convocati

Goal.com

Manca meno di un mese alle prime decisive sfide diDavis. Dal 3 al 5 febbraio, infatti, subito dopo l'Australian Open, andranno in scena i dodici Qualifiers, iche determineranno le qualificate per la fase a gironi. La Norvegia di ...Se infatti il primato al termine della regular season frutterà scudetto edi Champions ...di partire col piede giusto contro un avversario già incrociato all'altezza degli ottavi di... Coppa Italia 2022/2023, gli ottavi di finale: tabellone e copertura tv In un anno pieno di soddisfazioni per il Bari, dalla vittoria del campionato di Serie C con annessa promozione in B, all’ottima posizione in classifica al giro di boa della prima stagione ...Il giocatore si trasferisce negli States con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore degli statunitensi.