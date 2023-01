(Di venerdì 6 gennaio 2023) Unaè arrivata per tutti idi. Infatti in queste ore c’è stato un inaspettato aumento dei: i dettagli. Nuovaha colpito tutti gli utenti di. In queste ore un nuovo ed inaspettato aumento deiha colpito tutti i possessori. Andiamo a vedere tutti i dettagli riguardanti L'articolo proviene da Inews24.it.

Inews24

In un momento storico particolarmente complicato la nuova '' arriva dalle assicurazioni auto. L'utilizzo di una, per intenderci, per il saldo di una polizza non è di fatto regolare. ...In un momento storico particolarmente complicato la nuova '' arriva dalle assicurazioni auto. L'utilizzo di una, per intenderci, per il saldo di una polizza non è di fatto regolare. ... Postepay, mazzata terrificante per i clienti: cambiano i prezzi