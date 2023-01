Poste Italiane | fare un reclamo? Come è possibile presentarlo

TrentoToday

E anche se non fanno parte dello Spoils system ''stretto'', in primavera scadono i consigli di amministrazione di sei importanti partecipate come Enav, Enel, Eni, Leonardo,e Terna. ...Da ieri per i cittadini della provincia di Cremona è possibile richiedere anche on - line i dati dei rapporti intercorrenti conrelativi all'anno 2021 e necessari per la presentazione dell'attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). La certificazione sarà disponibile in tempo reale; ... Niente coda in posta: come prenotare il proprio turno