Polizia Kosovo | arrestato 33enne che aveva sparato a due giovani serbi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ladelha identificato el’uomo di 33 anni sospettato di averoggi a due ragazzi, ferendoli, vicino alla cittadina di Strpce in. Lo ha riferito la stessain un comunicato, ripreso dalla stampa serba. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi i duesono stati trasferiti nell’ospedale di Gracanica per ulteriori cure e sarebbero fuori pericolo. I due cittadinisono stati feriti oggi su mani e spalle da dei proiettili sparati da una macchina mentre stavano portando il tipico ramo di quercia che viene bruciato nelle case delle famiglie ortodosse durante la vigilia di Natale. Strumenti Politici.

RaiNews

