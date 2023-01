Politica e sindacati insieme per l' Amiata unita - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Dal segretario regionale Cgil Angelini a Giani presidente della Regione. Vertice ad Abbadia sul futuro del territorio e le sue ..."Quale speculazione", ha replicato la Figisc, uno dei principalidei benzinai. Gli aumenti dei prezzi si attestano intorno ai 17 centesimi e, pertanto, corrispondono alla fine dello sconto ... Politica e sindacati insieme per l’Amiata unita Le parti sono ancora distanti, specie sull'articolazione complessiva della proposta economica, ritenuta insoddisfacente dalla Fisascat e dalle altre sigle sindacali. Nell'ultimo incontro della delegaz ...Ma non si tratta di un dato circostanziato. Da anni i docenti non protestano perché non tutti si possono permettere di perdere una giornata di lavoro, perché i sindacati sono troppo frammentati e hann ...