Politica come pubblicità | può esistere uno spazio per un leader che non sia populista?

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Cos’è il populismo? Il termine viene usatoaccusa che, reciprocamente, politici e giornalisti si scagliano per svilire le opinioni altrui. Si tratta di una sorta di bollo di infamia che significa “la proposta oltre che sbagliata e irrealistica è solo finalizzata ad acquisire consenso elettorale, per cui non va tenuta in considerazione”. L’idea di fondo è che il politico, rivolgendosi direttamente al popolo, senza l’interlocuzione coi “corpi” intermedi (Sindacati, Confindustria, Parlamento, gruppi sociali organizzati), voglia ottenere i favori della “gente” o di quello che viene definito “popolino” mediante un messaggio o una proposta accattivante. I film sul personaggio “Cetto Laqualunque” tendono a portare al paradosso questo concetto ponendo l’accento e costruendo la comicità sui bisogni più istintivi di qualsivoglia (appunto) persona ...

