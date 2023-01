Poca neve | torna il rischio siccità | bacini irrigui sotto la media di oltre il 30%

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Clima. Scarse precipitazioni e temperature elevate. Agricoltori e allevatori: «Ormai non possiamo più fare affidamento solo sul meteo, servono soluzioni tecnologiche e strutturali per evitare problemi in futuro». Pascoli a secco. Anche Uniacque sta studiando rimedi.

L'Eco di Bergamo

Grazie alla collaborazione di tutti siamo riusciti ad allestire un'altra bella edizione, purtroppo caratterizzata dalla; abbiamo dovuto disegnare il percorso sulle piste del fondo, tutti ...Ma a preoccupare è anche l'anticipo di scioglimento dellacaduta nelle nevicate di dicembre. "I 40 cm di manto oltre i 1.500 metri erano una garanzia per l'estate. Ora questo scioglimento ... Poca neve, torna il rischio siccità: bacini irrigui sotto la media di oltre ... Epifania sulle piste con quasi tutto aperto nei sei poli sciistici della regione. Le presenze superano i 15 mila sciatori al giorno dal 26 dicembre. Non cambia la situazione meteo in Friuli Venezia Gi ...Passeggiare nella neve, immersi in un’atmosfera fiabesca. Per i bambini un’esperienza unica, per i genitori l’occasione per una gita insolita. E’ la magia dell’inverno, con la sua forza dello spettaco ...