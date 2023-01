“Più rapida e letale” Il grido di dolore dei medici cinesi sulla nuova variante

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il Covid sta dilagando in Cina ed è in particolare unaa terrorizzare Pechino e le altre grandi città. Shanghai in primis, dove gli ospedali sono al collasso e iospedalieri denunciano: “È più, ci contagerà tutti”. Si tratta della mutazione BF.7 del virus nato a Wuhan alla fine del 2019 e che dopo due anni ancora terrorizza il mondo intero. “Abbiamo bisogno di dati più precisi per valutare il rischio, mandateceli al più presto” ci va cauta l'Oms dopo le avvisaglie. Come riferisce Repubblica nella megalopoli cinese da 26 milioni di abitanti la situazione è drammatica, sia per i contagiati, con un gran numero di ricoverati negli ospedali, sia per iche li stanno curando. Le autorità ...