‘Pippa o ti riempio di botte’ | donna incinta costretta a drogarsi | neonata positiva alla cocaina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ha costretto la compagnaminacciandola di prenderla a botte qualora non lo avesse fatto. E, infatti, se lasi rifiutava lui la picchiava. Quando poi è nata la piccola i medici hanno riscontrato che laintanto erae inoltre aveva evidenti sintomi di astinenza da stupefacenti. Le minacce di aggressionicompagna e l’averlaad assumere droga nonostante fosse in stato interessante è costato a un 50enne originario di Frosinone l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali plurime aggravate. Fatti per i quali il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell’uomo a 3 anni e otto mesi di reclusione. L’uomo si difende sostenendo che la compagna si drogava ...