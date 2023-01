Il Post

... 30 anni, (figlio di un ex, in corsa anche alle ultime elezioni), accusato di frode ... Ethan Hawke eDan Brown. Oggi, l'anticipazione è del New York Times, Bernardini si dovrebbe ...E poi mi chiedo se ilabbia trasmesso, con il suo quesito, anche lo statuto dell'...tali figure o tramite concorso o anche (stante la natura della partecipata) tramite selezione ocon ... Persino il sindaco di New York ha i ratti in casa Il Gruppo consiliare "Tutti per Manciano" interviene sull'area sosta alle Cascate del Mulino: "Morini fa scadere la concessione la sera di capodanno, e il progetto del parcheggio è fermo da mesi" ..."Il sindaco Morini è senza pudore, lascia piombare il parcheggio delle cascate del Mulino nel caos durante le feste" ...