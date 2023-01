Permessi diritto allo studio | si possono utilizzare le ore anche per raggiungere la sede di esame o lezione

(Di venerdì 6 gennaio 2023): dal 9 gennaio, data di ripresa delle lezioni dopo la pausa delle festività, i docenti e il personale ATA beneficiario nella singola provincia potrà usufruirne nella misura massima accordata. Il permesso potrà essere usufruito per il corso o percorso per cui è stato autorizzato, secondo una calendarizzazione di massima che consigliamo di presentare per tempo al Dirigente Scolastico. L'articolo .

Orizzonte Scuola

... agevolazioni fiscali riconosciute (come gli assegni familiari); detrazioni fiscali;al ... calendario presenze con il riepilogo del numero di ore lavorate e di assenza,e ferie. La ...... ma tra i Paesi che hanno già previstospeciali per le donne che soffrono di ciclo ...la possibile decisione della Corte suprema statunitense di abolire la legge del 1973 che prevede il... Diritto allo studio docenti e ATA: si possono già chiedere i permessi del 2023 se la graduatoria è definitiva. Cosa presentare a scuola Amnesty Inetrnational,'a Riad Ronaldo parli dei diritti violati'. vedi letture. (ANSA) - ROMA, 05 GEN - 'Cristiano Ronaldo non dovrebbe permettere che la sua fama e il suo status di celebrità vengano ..."Cristiano Ronaldo non dovrebbe permettere che la sua fama e il suo status di celebrita' vengano usati come strumento di 'sportswashing' ...