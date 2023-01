Leggi su it.insideover

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Un rapporto declassificato della US House Intelligence Committee ha acceso i riflettori sul fallimento delle agenzie di intelligence statunitensi in relazione all’avvento del Covid-19. Il report in questione, scritto da membri dello staff della maggioranza democratica del comitato, ha inoltre spiegato, ad oggi, quelle stesse agenzie hanno in gran parte fallito nel correggere le InsideOver.