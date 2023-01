Perché eolico e solare non basteranno

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il critico di Panorama e sottosegretario alla Cultura scrive una lettera aperta al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Green deal, com’è concepito, non soddisfa le necessità dell’Italia. E invece, la devasta. Egregio Presidente, la prova provata del disastro economico a cui l’Italia andrà incontro con la fanatica ideologia verde del «tutto rinnovabili» la si è avuta pochi giorni fa. Nell’Europa del Nord il tempo ha volto al freddo. Glaciale. Il cielo è diventato plumbeo e per giorni non è filtrato un solo raggio di sole in Inghilterra, Germania, Danimarca, Svezia, Polonia... Per fortuna di chi teme il freddo, per altrettanti giorni non ha spirato un filo di vento. Ma per la produzione elettrica da fonti rinnovabili è stata una tempesta perfetta in quei Paesi finto-virtuosi che vogliono affidarsi all’e al fotovoltaico per arrivare ad azzerare le ...