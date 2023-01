Per l’undicesima volta i Repubblicani non sono riusciti a eleggere lo Speaker della Camera

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Perconsecutiva il Partito Repubblicano non è riuscito alo, nonostante abbia una maggioranza di dieci voti sui rappresentanti del Partito democratico.però passati da venti a sette i deputati ribelli del partito che non vogliono votare il deputato scelto dal Greato Old Party: Kevin McCarthy. Nell’ultima tornata di voti, McCarthy ha ottenuto solo duecento voti contro i 218 necessari per la sua elezione. Dal 1859 a oggi, laamericana non aveva mai superato la nona votazione per lo. In quell’anno si arrivò a 44 votazioni. In teoria i deputatiavrebbero 221 voti a disposizione, contro i 212 dei democratici, maancora in ...