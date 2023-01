Per la befana | datemi delle calze di lana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “nere di???”. La signora del negozio di intimo mi guarda come se venissi dalla luna, o dal Novecento: “nere di???”. Sì, cerconere di, lunghe… “Ma ledinon si fanno più!”. Devo essermi perso qualcosa, d’inverno uso da semprenere o blu di, le ultime le avrò comprate due o tre anni fa. Provo in un grande magazzino, niente, e in altri due negozi, uno dei quali gremito e molto fornito, e anche lì mi dicono, meno stupefatti ma non meno categorici, che per lelanon si usa più e che oggi si usa il caldo cotone. Non sono così convinto ma due paia diblu in caldo cotone le compro, senza pensarci troppo ...