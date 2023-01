Per essere così versatile occorre avere nel Tema Natale una Luna nel segno dei Gemelli in decima casa | dimora del successo

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Eddie Redmayne è un Capricorno elegante e tenace. Figlio dell’upper class londinese, era l’unico a distrarsi a tavola quando in famiglia si parlava di titoli e quotazioni in borsa. Aveva in testa solo il teatro. E un Capricorno non molla finché non raggiunge l’obiettivo. Sicché a soli 12 anni Redmayne entra nel cast del musical Oliver! diretto da Sam Mendes. Eddie Redmayne: l’irresistibile ascesa di un timido aristocratico guarda le foto Leggi anche › Eddie Redmayne non rifarebbe più “The Danish Girl”: «Quel ruolo non toccava a ...