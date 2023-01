(Di venerdì 6 gennaio 2023) E'ta in elicottero, calandosi dal tetto dell'digrazie anche aidella polizia e tirando in aria fumogeni che hanno trasformato il cielo in una nuvola rosa, la...

Agenzia ANSA

Molto spesso scegliamo le periferie con alti livelli di povertà abitativafare le nostre attività aperte al pubblico. Spingiamo i ragazzi a sognare, isi sporcano le mani con la ...Un momento di gioia e di spensieratezza che la polizia di Perugia ha voluto regalare ai...felici di poter regalare un sorriso a chi vive in una condizione di fragilità - ha proseguito - e... Per bambini ospedale Perugia befana arriva con Nocs - Cronaca Una bellissima giornata di festa per i bambini di Riccione. A migliaia, tra grandi e piccini, hanno invaso Corso Fratelli Cervi, in Paese, per incontrare la Befana e ritirare la calza dono con un gioc ...L’evento Ucraina-Ticino Orizzonti si svolgerà dal 23 gennaio al 3 febbraio fra ex Asilo Ciani e Palazzo dei congressi ...