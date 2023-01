Pd | nuovo scontro sulle primarie | divisioni sulla data

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Secondo quanto viene informalmente riferito da fonti vicine ai candidati, questi ultimi avrebbero raggiunto un'intesa per posticipare l'appuntamento, anche per evitare che sia troppo vicino alla...

Agenzia ANSA

Secondo quanto viene informalmente riferito da fonti vicine ai candidati, questi ultimi avrebbero raggiunto un'intesa per posticipare l'appuntamento, anche per evitare che sia troppo vicino alla data ......solo meglio capire tutta la gravità di questo momento in cui il mondo sembra avviarsi ad un... locon un nemico " gli Americani " che notoriamente disponeva di tutti i mezzi necessari per ... Nel Pd nuovo scontro sulle primarie. Divisi sulla data Sono i primi 27 metri della testata originaria del Molo, avviata nel 1638 su progetto dell’ingegnere Ansaldo de Mari e separata dalle pendici del promontorio ...Dopo l’incontro tra Feronia, Aset e Comune, il sindaco Sebastianelli si infuria: "Pronti a cambiare l’arrivo della ColleMarathon" ...