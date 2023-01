ilmessaggero.it

A distanza di quasi due anni da quel maledetto 18 aprile 2021, la Procura diha aperto un fascicolo per omicidio volontario. La donna, nata a Mosca e cresciuta in Piemonte, ha perso la vita ...Polina, ex modella annegata:l'inchiesta. Il giallo dei cani scomparsi e tutto ciò che non ... annegata in pochi centimetri d'acqua a Valeggio (), dove si era trasferita da poco. I ... Pavia, riaperta l’inchiesta sull’ex modella morta. La procura: è stata uccisa Nessun incidente. Polina Kochelenko, criminologa, ex modella e addestratrice di cani 35enne, è stata uccisa. Questo è ciò che ha sempre sostenuto la famiglia, senza ...Polina Kochelenko era stata ritrovata senza vita nel Pavese il 18 aprile 2021: quel giorno sono scomparsi due suoi cani di grande valore economico ...