(Di venerdì 6 gennaio 2023) La Bce deve rivedere la metodologia di analisi,incorre in previsioni smentite dalla realtà, come avvenuto in questi giorni con l?inflazione. E cambiando le valutazioni...

E' significativo che proprio per questi possibili esiti il presidente dell', Antonio, chieda che non si passi, da parte della Bce, a un nuova restrizione, con ciò dimostrando chiaramente ...L'si oppone a un altro rialzo dei tassi. Finché a dirlo erano governo e "La Verità", soltanto silenzio o una pioggia di accuse. Patuelli (Abi): «La Bce fermi il rialzo dei tassi, altrimenti sarà recessione» La Bce deve rivedere la metodologia di analisi, altrimenti incorre in previsioni smentite dalla realtà, come avvenuto in questi giorni con l’inflazione. E cambiando le ...Intervista a Repubblica del dirigente di FdI: «Fatico a comprendere le ragioni che hanno spinto la Bce a cambiare politica sugli acquisti dei titoli» ...