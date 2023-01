Pasta e cibo a prezzi stellari | l' inflazione colpisce le passioni degli italiani

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L'impennata dell'pesa sul carrelloche hanno speso quasi 13 miliardi in più per acquistare cibi e bevande nel 2022 a causa dell'effetto valanga dei rincari energetici e della dipendenza dall'estero, in un contesto di aumento dei costi dovuto alla guerra in Ucraina che fa soffrire l'intera filiera, dai campi alle tavole. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Istat relativi all'a dicembre che evidenziano un aumento medio del 9,1% deidei beni alimentari e delle bevande nel 2022 rispetto all'anno precedente. Tra le categorie di prodotti che hanno pesato di più sull'aumento di spesaci sono la verdura che precede sul podio “pane,e riso” e poi “carne e salumi” ...