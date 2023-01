Papa Francesco tuona | “La povertà a Roma è frutto di scelte poco avvedute”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Città del Vaticano –riorganizza il Vicariato di(leggi qui), la sua Diocesi (ilè il vescovo della Capitale, ndr.). E nel documento pubblicato nel giorno dell’Epifania parla anche della situazione della città eterna. “Un numero rilevante di persone e di famiglie che abitano i diversi quartieri della città di, non solo le periferie, è gravato da pesanti difficoltà economiche, sociali, psicologiche e sanitarie. L’invecchiamento della popolazione, la crisi demografica, la presenza di persone senza fissa dimora, sono conseguenza di– sottolinea-, oltre che sintomo delle fatiche e delle incertezze del nostro tempo”. Per il“i cristiani ...

