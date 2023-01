Papa | adoriamo Dio non io | male chi diffonde false notizie

Vatican News - Italiano

Dio per non inchinarci davanti alle cose che passano e alle logiche seducenti ma vuote del male". Lo ha detto ilnell'omelia della messa per l'Epifania.Francesco ha chiesto anche ...Dio per non inchinarci davanti alle cose che passano e alle logiche seducenti ma vuote del male". Lo ha detto ilnell'omelia della messa per l'Epifania.Francesco ha chiesto anche ... Epifania, il Papa: adoriamo Dio e non il nostro io Milano, 6 gen. (LaPresse) - "Adoriamo Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il ..."Con i Magi, alzando lo sguardo al cielo, anche noi oggi ci domandiamo: Dov’è colui che è nato Qual è, cioè, il luogo in cui possiamo trovare e incontrare il nostro Signore". Inizia con questa doman ...