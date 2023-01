Paola Saulino | il perizoma copre ben poco | Lato B da favola

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 6 gennaio 2023)è ormai una delle donne più noto nel mondo della rete e il suo fisico da tempo non lascia davvero possibilità di replica. Per diventare una influencer di successo non basta avere un corpo stellare e un fisico da sogno, quello infatti è un dono che posseggono molte ragazze, ma serve anche trovare il pertugio giusto per entrare nel cuore di tutti i fan in giro per l’Italia. Indubbiamente una di quelle che ha saputo far parlare sempre di più di sé anche grazie a una serie di dichiarazioni molto spesso sopra le righe è le bellissima, una di quelle ragazze che ha dimostrato costantemente di poter essere considerata unica nel proprio genere. InstagramLa sua bellezza infatti è sempre stata abbinata a una buona dose di malizia nei suoi commenti, ovviamente in senso positivo, che hanno fatto parlare ...