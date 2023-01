Pandoro e Panettone avanzato? Ecco come recuperarlo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Le feste sono giunte quasi al termine, dopo l’Epifania la maggior parte di noi tornerà ufficialmente operativa e pronti ad iniziare al massimo questo 2023! Eppure si sa che le lunghe vacanze di Natale non finiscono davvero fino a quando non viene mangiato anche l’ultimo pezzo dio dia seconda di quali siano le vostre preferenze. Se anche voi siete assolutamente contro lo spreco ed avete voglia di proporre ai vostri ospiti i dolci natalizi per eccellenza sotto una nuova luce,due ricette che possono fare al caso vostro.Tartufi diPer preparare questi Tartufi divi basteranno pochi ingredienti e pochi minuti, con cui sarete in gradi di realizzare un piatto goloso, contro gli sprechi alimentari ma soprattutto buonissimo, da portare a ...

La Repubblica Firenze.it

La Beneficenza anche quest'anno, come per gli anni passati non si è fatta attendere: il tradizionale omaggio dell'uovo di Pasqua prima e delpoi, verso gli alunni delle locali ...Castel Guelfo A Castel Guelfo, l'appuntamento è con i giochi di una volta, il gonfiabile pagliaccio, il jumping, il truccabimbi, il, il, le crepes, lo zucchero filato, la cioccolata ... Come riciclare panettone e pandoro, le ricette di Bonci Oggi sveleremo 3 sfiziose ricette per riciclare pandori e panettoni avanzati da preparare al forno, in padella o senza cottura. Le feste non sono ancora finite. L' anno nuovo è appena iniziato e tutt ...Anche quest’anno le feste sono arrivate al capolinea. Tra cenoni, pranzi e panettoni, abbiamo fatto il pieno di zuccheri. È per questo che abbiamo chiesto alla biologa nutrizionista Sara Occhionero al ...