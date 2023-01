Pallamano | partenza razzo per l’Italia U21 alle Qualificazioni dei Mondiali | Montenegro battuto 29-23

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Partono in modo a dir poco perfetto leai2023 per la Nazionale Italiana Under 21 di. Gli azzurrini infatti in quel di Chieti hanno vinto la prima sfida contro il, superandolo per 29-23. Una prova molto positiva per i nostri ragazzi, bravi a confezionare un primo tempo di altissimo profilo. Dopo i primi quindici minuti infatti i giocatori coach Popovic hanno toccato il 9-4, ben arginando i tentativi degli avversari chiudendo poi la prima frazione sul +7 con il risultato di 17-10. Ilha tentato poi la risalita in modo aggressivo nelle battute iniziali della ripresa, arrivando sul 19-17 complice anche alcune defaillance degli azzurri, abili poi a tornare in partita grazie al buon ingresso di Daniele De Luca e soprattutto al break di 3-0 firmato da ...