Palazzo Fuga | Nappi | “Concorso di idee per un progetto di respiro internazionale”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ringraziamo il ministro Sangiuliano che ha nuovamente dimostrato l’attenzione massima del nuovo Governo di centrodestra per Napoli, e una visione strategica rispetto alla funzione che la cultura può avere per la capitale del Mezzogiorno. Ribadiamo per il futuro di, uno dei principali simboli della città, il nostro no alle ‘ideuzze’, agli uffici di rappresentanza e ai ‘circoletti’ della sinistra per le cooperative degli amici. Occorre un grandediche dia vita alla realizzazione di unartistico e culturale che sia di autentico. Come ha sottolineato anche il ministro alla Cultura,deve diventare il polmone che raccoglie il ...

Ministero della cultura

A dirlo e' il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, arrivando aa Napoli, noto anche come Real Albergo dei Poveri, edificato nel '700 e in parte non utilizzato, per un sopralluogo ......la firma a Roma su un protocollo che ratifica l'inizio dei lavori dio ristrutturazione e rigenerazione urbana all'Albergo dei Poveri e il trasferimento della biblioteca nazionale a. Oggi ... Napoli, domani 6 gennaio Ministro Sangiuliano a Palazzo Fuga Il destino di "un polmone per la cultura di Napoli" è quello in cui crede per l'Albergo dei Poveri il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, napoletano e al suo quarto sopralluogo nella città. "O ...Oggi il sopralluogo, lunedì la firma a Roma su un protocollo che ratifica l'inizio dei lavori dio ristrutturazione e rigenerazione urbana all'Albergo dei Poveri e il ...