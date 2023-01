Padre Georg | ' Scioccato quando Papa Francesco mi congedò'

(Di venerdì 6 gennaio 2023) - L'attacco a: all'indomani della sua elezione mi disse 'Lei rimane prefetto ma da domani non torni al lavoro'

RaiNews

Oradiventa un caso Benedetto XVI, critiche e pregiudizi sull'omelia di Francesco ai funerali L'omaggio di Francesco a Benedetto XVI nell'omelia: "Un pastore accanto al suo gregge ...- L'attacco a Papa Francesco: all'indomani della sua elezione mi disse 'Lei rimane prefetto ma da domani non torni al lavoro' Padre Georg: “Papa Bergoglio mi dimezzò come prefetto, rimasi scioccato” Sul sagrato di San Pietro la dimensione di unità tra i 130 cardinali presenti è solo apparente. Più che altro una proiezione ideale. Non è un mistero che persino ...Dopo le sue recenti dichiarazioni e senza più la 'protezione' di Ratzinger si ipotizza un futuro lontano da Roma e lui è arcivescovo di Urbisaglia ...