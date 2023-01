Orsic | ci siamo | Premier ad un passo

Calciomercato.com

al 23', la Francia è in confusione, sbanda, va alle corde, è irriconoscibile e l'Argentina ... il 30enne, un passato tutt'altro che memorabile nello Spezia. Il Marocco è uscito a testa alta ...In Italia c'è la Serie B e Lega Pro, in Spagna la Liga 2arrivati all' epilogo dei Mondiali ... Successo per 2 - 1 della Croazia con rete decisiva sicontro la rivelazione di questo ... Orsic, addio Croazia: prossimo il passaggio in Premier League