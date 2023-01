Orrore in Francia | giallo sui corpi di due bimbi in una valigia La madre in stato confusionale | il sospetto | «Uno morto da almeno un anno»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È stata ricoverata e non può essere ancora interrogata per le sue condizioni psichiche ladi due neonati, trovati senza vita in un appartamento a Rumilly, un comune francese situato nel dipartimento dell’Alta Savoia. Secondo il giornale Dauphine Libéré, che per primo ha dato la notizia, il ritrovamento sarebbe avvenuto domenica 1° gennaio dopo che la donna di 35 anni, con istinti suicidi e «profondo disagio psicologico», aveva denunciato la presenza dei cadaveri e chiamato per chiedere l’intervento della polizia francese nell’appartamento che condivideva con suo marito, assente da dicembre per lavoro e subito fermato al rientro in. I, che sembrerebbero appartenere a due neonati poiché uno di loro aveva ancora il cordone ombelicale, sono stati trovati dalla gendarmeria all’interno di una. ...

