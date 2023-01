Oroscopo del Sud | minacce in vista per Toro e Vergine

(Di venerdì 6 gennaio 2023) "La fortuna è in arrivo per voi, amici dello Zodiaco! Ci sono benedizioni celesti pronte ad abbagliare il vostro giorno che vi attendono. Lasciatevi trasportare e accogliete l'energia positiva di oggi: l'di oggi promette grandi cose!" Ariete Cari Arieti, questa giornata sarà piena di cose da fare ine molto potrebbe apparvi ansioso. Non preoccupatevi troppo della situazione, i risultati arriveranno a tempo debito se fochezzerete sugli obiettivi ed agirete con determinazione. Prestate attenzione all’equilibrio tra lavoro e riposo: fatelo al fine di evitare di spendere energie inesorabilmente. In amore la bilancia potrebbe pendere dalla parte dell'imprevisto: non abbiate pregiudizio su eventuali novità!deldi oggi: l'ansia ti consuma e ti senti instabile. La Luna è in ...

Sky Tg24

Chi vincerà il premio Tra giochi, divertimento, ospiti edsi attenderà l'estrazione dei ...resto non potrebbe essere altrimenti: il successo dello show è costante e Amadeus è il ...Leone Sarà molto positivo per la tua vita se cerchi di non riconsiderare questionipassato che riportano solo ricordi spiacevoli. Pensa ... Oroscopo 2023, le previsioni del nuovo anno, segno per segno Tommaso De Angelis (coordinatore del Presidio e vice segretario Smi Napoli): "Due bambini salvati in 15 giorni. Ora si potenzi il presidio guardia medica del bambino a Forcella".L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 7-8 gennaio. Tutte le previsioni, per ogni segno zodiacale, del noto astrologo. Le stelle e i pianeti rivelano cosa ...