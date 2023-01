(Di venerdì 6 gennaio 2023) MILANO – Primi scambi mattutini in calo per l’oro. Il prezzo spot del metallo cede lo 0,5% a 1.839,3. Borse europee in cauto rialzo a metà seduta, con il calo dell’inflazione dell’Eurozona, scesa a dicembre al 9,2%, che ha soddisfatto a metà gli investitori, complice una crescita dell’inflazione ‘core’, oltre le attese, al 5,2%. Milano, in rialzo dello 0,5%, indossa la maglia rosa davanti a Londra (+0,3%), Parigi (+0,2%) mentre Francoforte cede lo 0,02%, indebolita anche dal crollo del 5,3% degli ordini di fabbrica a dicembre. Poco mossi anche i titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund fermo a 202 punti base e il rendimento del decennale italiano stabile al 4,3%. La persistenza dell’inflazione ‘core’, a cui la Bce è molto attenta, non permette di trarre troppi auspici su un rallentamento della stretta monetaria. L’attenzione del mercato ...

Oro: flette in avvio di giornata a 1.839 dollari l'oncia MILANO - Primi scambi mattutini in calo per l'oro. Il prezzo spot del metallo cede lo 0,5% a 1.839,3 dollari l'oncia. Borse europee in cauto rialzo a metà ...