Oriana sceglie tra Luca e Daniele e si dichiara | la reazione di lui

Leggi su biccy

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Prima il triangolo con Antonino e, poi la scelta, le notti sotto le coperte con Spinalbese, la rottura e le litigate con l’ex di Belen; il percorso diMarzoli al GF Vip è iniziato con i drammi in pieno stile Uomini e Donne (programma a cui ha partecipato in Spagna). Una volpa archiviato il capitolo ‘Antonino’, la bella spagnola si è riavvicinata ae i due hanno instaurato una bella chimica artistica, tanto che lui si è sbilanciato: “Lo so io che ti piaccio, come lo sai tu che mi piaci. Ci piacciamo ed è evidente, solo che io non mi fido al 100% di te“. Ma in questa alchimia si è insinuatoOnestini, che ha cominciato a stuzzicare la Marzoli fino a farla ricadere nuovamente in un triangolo.ha preso la sua decisione (e anche un mezzo palo). Sui social è nato l’hashtag ...