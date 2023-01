Ong in rivolta contro l’Italia | “Migranti condannati in mare”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Da una parte ci sono le Ong impegnate a salvare vite umane nel Mediterraneo che denunciano le nuove norme del governo Meloni finalizzate ad ostacolare la loro attività e a criminalizzarle. Dall’altra, a dar loro man forte, c’è l’Europa che ricorda che “salvare vite inè un obbligo morale e legale”. Per le Ong le nuove norme del governo Meloni ostacolano e criminalizzano i soccorsi inNon c’è pace per il decreto Ong entrato in vigore martedì scorso. I punti cardine del provvedimento riguardano una serie di nuove condizioni a cui le navi, in particolare quelle di ricerca e soccorso come quelle delle Organizzazioni non governative, devono attenersi a seguito delle operazioni di salvataggio inprima dello sbarco in un porto italiano. La violazione di tali norme prevede sanzioni che possono arrivare fino a 50mila euro, il ...