Omicidio Samarate | Nicolò il figlio sopravvissuto | ' A mio padre chiederei perché lo ha fatto'

Sky Tg24

Lo racconta ai microfoni della Tgr Lombardia Nicolò, il 23enne di, sopravvissuto alla furia omicida del padre, che in vista dell'imminente inizio del processo a carico del genitore, annuncia ...In un'intervista Niccolò, 23 anni, racconta che il padre in questi mesi ha provato a mettersi in contatto con lui scrivendogli qualche lettera Omicidio Samarate, figlio sopravvissuto: a mio padre chiederei perché “I miei sogni sono quello di trovare un lavoro che mi permetta di mantenermi, assistere a una partita del Palermo, che è la squadra per cui tifo e assistere al gran premio di F1”. Ha voglia di normali ...A sette mesi dalla tragedia familiare, Nicolò Maja parla dell'omicidio che ha ucciso la mamma e la sorella a Samarate.