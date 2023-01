Omicidio Samarate | figlio sopravvissuto | a mio padre chiederei perché

(Di venerdì 6 gennaio 2023) "Mionell'ultimo periodo aveva molte preoccupazioni in ambito lavorativo, ma non si pensava si potesse arrivare a qualcosa del genere". Lo racconta ai microfoni della Tgr Lombardia Nicolò, il 23enne di, in provincia di Varese,alla furia omicida del, che lo scorso maggio ha ucciso moglie e figlia e lasciato gravemente ferito il ragazzo, che in vista dell'imminente inizio del processo a carico del genitore, annuncia di volersi costituire parte civile.

