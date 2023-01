Occasione dell’Epifania l’iPhone 13 con 140 euro di sconto su Amazon

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Per la ricorrenzadi oggi 6 gennaio sotto i riflettori c’è la promozione dedicata al13 su. Qualcuno potrebbe decidere di riempire la calza della Befana anche con il melafonino 2022 in forte: dovrà solo attendere che il dispositivo arrivi a brevissima distanza ma con un ribasso davvero interessante. L’offerta odierna didestinata proprio al13 investe in modo particolare la variante con taglio di memoria più piccolo ma anche più ricercato da 128 GB. Va ricordato che il prezzo di listino attuale dello smartphone Apple sarebbe pari a 939ma in queste ore il ribasso è davvero importante. Il melafonino sarà acquistabile infatti a soli 799, non undi più. Il risparmio ...

Fanpage.it

Tra quali colorazioni di iPhone 13 in promozione si potrà scegliere Anche l'ampia varietà di scelta della nuance dei melafonini è un punto a favoredi questa. In base ai ...Una, dieci, cento befane. Sarà una vera invasione, quella che si attende oggi in. Si comincia con la grande festa al Mercatino di piazza Matteotti, dove , alle 15.30, la Befana si calerà da un'autoscala dei Vigili del Fuoco in piazza Matteotti con una ... Cosa fare per l'Epifania 2023 a Roma: tutti gli eventi per bambini in ...