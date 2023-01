Nuovo regolamento agenti calcio dal 9 gennaio 2022 | la nota FIFA | cosa cambia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Laha ufficializzato l’imminente introduzione delper glidi, a partire dal 92023. Il prossimo lunedì, quindi, entreranno in vigore le nuove regole, che prevedono un’importante cambio nel regolamentare una delle figure lavorative più discusse negli ultimi tempi e orbitanti attorno alla galassia, diventandone spesso più importanti e decisivi dei protagonisti che scendono poi in campo. In sostanza, si tratta di definire uniter per ottenere la licenza necessaria ad esercitare la professione. L’organo che governa ilparte con il precisare che il, approvato a Doha lo scorso dicembre, rappresenta “un passo importante verso ...

Altreconomia

...della commercializzazione della polvere parzialmente sgrassata del grillo domestico (Acheta domesticus) comealimento. Farina di grillo, via libera Ue per l'uso in pane e pasta: il. ...Ildi trasparenza introdotto come principio dalla riforma Cartabia ma applicato secondo regole fissate dalla presidenza della Camera prevede l'autocandidatura ma non la ... Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e la promozione del ... La Francia, in quanto Paese organizzatore, è certa di avere almeno un uomo ed una donna in gara, mentre altre quattro quote (due maschili e due femminili) sono i cosiddetti Universality Places. Inoltr ...La commissione Europea ha autorizzato la commercializzazione della polvere di grillo domestico. Così salgono a tre le autorizzazioni di vendita nel settore del novel food: oltre alla farina di grillo, ...