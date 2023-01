Nuovo infortunio per Jannik Sinner | cosa si è fatto | Australian Open in dubbio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non c’è pace per. Ci si augurava che il 2023 potesse rappresentare una svolta per l’azzurro, falcidiato e limitato dai problemi fisici nella passata stagione. Invece anche ilanno è cominciato nel peggiore dei modi. L’altoatesino ha accusato un problema fisico nel quarto di finale del torneo ATP di Adelaide 1 contro l’americano Sebastian Korda. A questo punto la sua partecipazione agliappare inÉ SUCCESSO ASul 5-4 in suo favore, l’azzurro non è riuscito a sfruttare 3 set-point con lo statunitense al servizio nel decimo gioco del primo set. Successivamente Korda si è aggiudicato il parziale per 5-7. Al termine della prima frazione,ha richiesto ...

Fantacalcio ®

Anno, vita purtroppo vecchia per Jannik Sinner, fermato ai quarti dell'Adelaide International 1 da ... Più del 75 61 finale, infatti, a dieci giorni dall'Australian Open preoccupa l'all'......che possa passare il messaggio che l'Inail neghi tutela e prestazioni tanto più su un d'... REAZIONI Intanto il caso di Giuliano approda diin Parlamento dopo che la premier Giorgia ... Sassuolo, giallo Berardi: nuovo infortunio CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA INFORTUNIO JANNIK SINNER: COSA SI É FATTO, AUSTRALIAN OPEN IN DUBBIO 5.10: Per il momento è tutto, l’appuntamento è con le sfide di U ...Non c’è pace per Jannik Sinner. Ci si augurava che il 2023 potesse rappresentare una svolta per l’azzurro, falcidiato e limitato dai problemi fisici nella passata stagione. Invece anche il nuovo anno ...