(Di venerdì 6 gennaio 2023) È in fase di studio la realizzazione di un nuovo percorso dei tram che collegherà Termini Vaticano e Aurelio. Un progetto che spaventa e preoccupa soprattutto i commercianti delle zone interessate che hanno visto abbassarsi numerose saracinesche nell’ultimo periodo, a causa della crisi economica e anche per cantieri aperti che hanno messo in ulteriore difficoltà il commercio. Affidato a La Sapienza uno studio per cercare le soluzioni migliori Stavolta, però, il Comune disembra intenzionato a ovviare ai problemi di esercenti commerciali e cittadini dando mandato all’Università la Sapienza diaffinché svolga uno studio per verificare quali sono le soluzioni migliori nel rispetto di ambiente e sicurezza stradale. “Vogliamo garantire – ha detto l’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè – la partecipazione dei Municipi, dei comitati e delle ...

Il Corriere della Città

... la cosiddettadel Giubileo, quella da Termini e alla fine del 2024 arriverà a piazza ... Sì, perché residenti e commercianti, in teoria non contrari a unainfrastruttura di trasporto, ......con la Provincia un accordo di collaborazione finalizzato alla realizzazione di una "...poi rileverà la trentina Sws Enginnering) e Architecna che ha partecipato alla progettazione della... Nuova tramvia a Roma, scatta la polemica: “Chiuderanno altri negozi e le strade saranno più pericolose” Aumento prezzi trasporti, rincari per i biglietti dei mezzi pubblici nelle città .... Se già gli aumenti non hanno risparmiato benzina e pedaggi autostradali , anche per chi usa i mezzi pubblici si pr ...Via libera del Comune a un piano di interventi da 700 mila euro. Lavori da Redona a Loreto, da Grumello a Valtesse ...