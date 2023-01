Novità contro la Sampdoria | Spalletti prepara un doppio cambio rispetto a San Siro

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo il primo passo falso della stagione maturato nella serata di mercoledì a Sanl’Inter, per il Napoli è ora di rimboccarsi subito le maniche e rispondere presente nella prossima sfida di campionatola. Secondo quanto evidenziato dall’edizione de Il Mattino,potrebbe cambiare qualche pedinaalla prima gara del 2023. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Formazioni-Napoli: leNella sfida persal’Inter, il Napoli ha schierato il suo classico 4-3-3 e che ha visto protagonisti del match anche Rrahmani (al rientro dall’infortunio) ed i nazionali Zielinski, Anguissa, Kim e Olivera. Tra questi, solo l’uruguayano potrebbe accomodarsi in panchina nella prossima ...